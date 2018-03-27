بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

انتهى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018 بلجان قسم الأزبكية، دون وقوع أي مشكلات، فيما تميز الإقبال بالكثافة، أكثر من اليوم السابق له، خاصة من النساء، وكبار السن.



وساد المحيط الخارجي للجان حالة من البهجة والانضباط، في مشهد لم يخل من الرقص والزغاريد على أنغام الأناشيد الوطنية.



من ناحية أخرى، حرص النساء والرجال على اصطحاب أبنائهم أثناء قيامهم بعملية التصويت، موضحين أن ذلك يأتي حرصًا على تعريفهم بطبيعة العملية الانتخابية، وإجراءاتها حتى يشبّوا على قيم الديمقراطية.



على جانب آخر، ضرب الشباب أروع الأمثلة في دعم واحترام الكبار، حيث اصطفوا في مجموعات أمام اللجان منذ الساعات الأولى صباح اليوم وحتى موعد إغلاق اللجان في التاسعة مساءً؛ لمساعدتهم في الوصول إلى مقر لجانهم وتلبية لما يحتاجونه في الداخل من مساعدات.