لجان المعادي تُغلق أبوابها مع نهاية اليوم الثاني للانتخابات

أغلقت اللجان الفرعية والرئيسية بمنطقة المعادي أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا للفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء.



وشهدت المقار الانتخابية بالمعادي في الساعات الأخيرة اقبالًا كثيفًا من المواطنين، وسط احتفالات من المواطنين بالعرس الانتخابي في يومه الثاني.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.