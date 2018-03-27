القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
عالم
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:03 م

واشنطن: الأمم المتحدة تواجه «يوم عار» بعد فشل الهدنة السورية

نيكي هايلي
نيكي هايلي
dostor.org/2106964

وجهت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم، انتقادا شديدا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب سوريا، معتبرة أن فشل هدنة الثلاثين يوما يجب أن يكون "يوم عار" على أعضاء المجلس.

وردت روسيا بأنها الدولة الوحيدة التي تعمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى حقيقة على الأرض في سوريا، بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الأكبر من مناطق الغوطة الشرقية إثر هجوم عنيف استمر شهرا.

وقالت هايلي: "يجب أن يكون هذا يوم عار على جميع أعضاء هذا المجلس".

وأضافت: «1600 شخص قتلوا تحت أنظارنا في الغوطة الشرقية منذ أن تبنى المجلس بالإجماع قرارا لوقف إطلاق النار في 24 فبراير، بعد مفاوضات مكثفة مع روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ يومين

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ 3 أيام

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

منذ 3 أيام

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

منذ 4 أيام

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى

منذ 5 أيام

عاجل.. ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض

الآن

رمضان صبحى أول ضيوف «اللعيب».. ومحاولات لإقناع «صلاح»

أخبار الثامنة: "شفيق" يُدلي بصوته.. ومسيرات ليلية تهتف لمصر

مفاجأة.. ترامب يغيب عن حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

«صُنع في الجمالية».. تمثال للسيسي بشارع المعز

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

بالصور.. الفنانة انتصار ذهبت للجنة ولم تدل بصوتها.. تعرف على السبب

ألبومات الصور

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

محمد الريفى يطرح برومو «منهم لله» (فيديو)

الغضبان يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (صور)

العسيلي وهالة كمال يشعلان حفل بطولة إفريقيا للكرة الطائرة (صور)

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ads
الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

بالصور.. الفنانة انتصار ذهبت للجنة ولم تدل بصوتها.. تعرف على السبب

كشكول

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

طالبات بالغربية يشاركون في الانتخابات بالوقوف أمام مدرستهن لتشجيع المواطنين

حجازي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الكنترولات ولجان النظام لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد الموريتاني

محمد بن سلمان: ندرس تمديد التعاون مع روسيا

بالتفاصيل.. أسباب نقل نتنياهو للمستشفى

المنتخب المصري يجري 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني

وقفة بالشموع والورود لتأبين ضحايا حريق المركز التجاري الروسي

ads
منوعات

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

بالفيديو.. الرقص يتصدر المشهد الانتخابى أمام لجان المعادى

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك