واشنطن: الأمم المتحدة تواجه «يوم عار» بعد فشل الهدنة السورية

وجهت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم، انتقادا شديدا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب سوريا، معتبرة أن فشل هدنة الثلاثين يوما يجب أن يكون "يوم عار" على أعضاء المجلس.



وردت روسيا بأنها الدولة الوحيدة التي تعمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى حقيقة على الأرض في سوريا، بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الأكبر من مناطق الغوطة الشرقية إثر هجوم عنيف استمر شهرا.



وقالت هايلي: "يجب أن يكون هذا يوم عار على جميع أعضاء هذا المجلس".



وأضافت: «1600 شخص قتلوا تحت أنظارنا في الغوطة الشرقية منذ أن تبنى المجلس بالإجماع قرارا لوقف إطلاق النار في 24 فبراير، بعد مفاوضات مكثفة مع روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد».