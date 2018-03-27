بالصور.. سكرتير المنوفية يتفقد عددا من لجان الاقتراع قبل إغلاقها

تفقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد محمود سيد فرحات يوسف للتعليم الأساسي بكوم الضبع ومدرسة كمال الشاذلي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الباجور للتأكد من سير وانتظام عملية التصويت باللجان الانتخابية بالمحافظة.



اطمأن مختار علي سير العملية الانتخابية وتوافر كافة العناصر التي تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وعدم وجود ما يعكر صفو العملية الانتخابية، معربًا عن سعادته باستجابة المواطنين والنزول للاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.



وأضاف أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى، مشددًا علي التعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، مشيرًا إلي أنه لمس حالة من أجواء الفرحة والسرور تسود اللجان الانتخابية، موجها الدعوة إلي المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، لتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوي الجمهورية.