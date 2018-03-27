أفراد الشرطة يلتقطون صورا تذكارية مع المواطنين

التقط عدد من المواطنين صورا تذكارية مع بعض رجال الشرطة، منذ قليل، قبل إغلاق أبواب اللجان الانتخابية بدقائق.



كما كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط اللجنة الانتخابية، متمثلة في رجال الشرطة والقوات المسلحة تحسبا لأي أعمال شغب أو عنف.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



