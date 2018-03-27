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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:01 م

رئيس الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء يُدلي بصوته في أسيوط

رئيس الوجه القبلي
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2106958

أدلى المهندس إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، بصوته داخل مدرسة الرعاية المتكاملة بأسيوط وكان برفقته المهندس عبدالناصر معروف، رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط، والمهندسون والعاملون بقطاع الكهرباء.

وشدد «الشحات» على أهمية المشاركة الايجابية فى انتخابات الرئاسة التى تشهدها مصر هذه الأيام، باعتبارها حدثا تاريخيا وعرسا ديمقراطيا على الجميع المشاركة فيه، لإظهار مصر بصورة حضارية مشرفة أمام العالم، من أجل استكمال مسيرة التنمية والإصلاحات التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ووجه «الشحات» نداء إلى جميع العاملين بشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء للنزول والإدلاء بأصواتهم ليكونوا نموذجا مشرفا وليقدموا المثل والنموذج الإيجابى للمجتمع فى الحرص على الوطن حتى تنعم مصر بالديمقراطية والتنمية.

رئيس الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء يُدلي بصوته في أسيوط
رئيس الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء يُدلي بصوته في أسيوط
رئيس الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء يُدلي بصوته في أسيوط
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