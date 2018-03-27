القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
الكرازة
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:58 م

معهد الدراسات القبطية يبدأ إجازة أسبوع الآلام.. الجمعة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
سارة ساويرس
dostor.org/2106951

أعلن معهد الدراسات القبطية، التابع للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدء إجازته لأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد من الجمعة 30 مارس الجاري.

وتنتهي الإجازة، الثلاثاء 10 أبريل، بحسب بيان الدكتور سامي صبري، عميد المعهد.

وتأسس معهد الدراسات القبطية عام 1954، ويعد البابا تواضروس الثاني الرئيس الأعلى للمعهد، ويهدف إلى دراسة التراث القبطي والحفاظ عليه من لاهوت، وفن، وموسيقى، وألحان، وآثار، وتاريخ.

معهد الدراسات القبطية يبدأ إجازة أسبوع الآلام.. الجمعة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهر

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهر

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

رمضان صبحى أول ضيوف «اللعيب».. ومحاولات لإقناع «صلاح»

أخبار الثامنة: "شفيق" يُدلي بصوته.. ومسيرات ليلية تهتف لمصر

مفاجأة.. ترامب يغيب عن حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

«صُنع في الجمالية».. تمثال للسيسي بشارع المعز

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

بالصور.. الفنانة انتصار ذهبت للجنة ولم تدل بصوتها.. تعرف على السبب

ألبومات الصور

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

محمد الريفى يطرح برومو «منهم لله» (فيديو)

الغضبان يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (صور)

العسيلي وهالة كمال يشعلان حفل بطولة إفريقيا للكرة الطائرة (صور)

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ads
الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

بالصور.. الفنانة انتصار ذهبت للجنة ولم تدل بصوتها.. تعرف على السبب

كشكول

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

طالبات بالغربية يشاركون في الانتخابات بالوقوف أمام مدرستهن لتشجيع المواطنين

حجازي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الكنترولات ولجان النظام لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الأمصار

صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد الموريتاني

محمد بن سلمان: ندرس تمديد التعاون مع روسيا

بالتفاصيل.. أسباب نقل نتنياهو للمستشفى

المنتخب المصري يجري 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني

وقفة بالشموع والورود لتأبين ضحايا حريق المركز التجاري الروسي

ads
منوعات

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

بالفيديو.. الرقص يتصدر المشهد الانتخابى أمام لجان المعادى

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك