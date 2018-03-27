معهد الدراسات القبطية يبدأ إجازة أسبوع الآلام.. الجمعة

أعلن معهد الدراسات القبطية، التابع للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدء إجازته لأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد من الجمعة 30 مارس الجاري.



وتنتهي الإجازة، الثلاثاء 10 أبريل، بحسب بيان الدكتور سامي صبري، عميد المعهد.



وتأسس معهد الدراسات القبطية عام 1954، ويعد البابا تواضروس الثاني الرئيس الأعلى للمعهد، ويهدف إلى دراسة التراث القبطي والحفاظ عليه من لاهوت، وفن، وموسيقى، وألحان، وآثار، وتاريخ.