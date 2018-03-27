«من أجل مصر»: نسبة التصويت اليوم مرتفعة في دائرة مايو

قال إبراهيم حامد، مسئول غرفة عمليات جمعية «من أجل مصر»، إنَّ نسبة المشاركة في التصويت اليوم الثلاثاء، تخطت النسبة التي شاركت أمس، باللجان الانتخابية في دائرة 15مايو.



وأشار «حامد» إلى أنَّ نسبة المشاركة بالتصويت تخطت الـ15% باليوم الثاني بالانتخابات، وبدأ اليوم الثاني من تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة والذي يستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

