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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:52 م

إصابة رئيس لجنة في الإسكندرية بوعكة صحية.. وتوفير بديل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2106945

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، أنه في أثناء سير العملية الانتخابية أصيب المستشار مصطفى عامر رئيس لجنة ديوان حي الجمرك رقم 15 بوعكة صحية، تمَّ على إثرها نقله إلى مستشفى الأوقاف.

وأضافت الغرفة: أنَّه على الفور تمَّ مخاطبة اللجنة العامة للانتخابات، وتوفير بديل على وجه السرعة وهو المستشار صالح سليم.

وأكدت غرفة العمليات أنَّ سير العملية الانتخابية لم يتأثر في تلك اللجنة إطلاقًا، وكانت الأمور بها تسير بشكل جيد.

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