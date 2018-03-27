إصابة رئيس لجنة في الإسكندرية بوعكة صحية.. وتوفير بديل

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، أنه في أثناء سير العملية الانتخابية أصيب المستشار مصطفى عامر رئيس لجنة ديوان حي الجمرك رقم 15 بوعكة صحية، تمَّ على إثرها نقله إلى مستشفى الأوقاف.



وأضافت الغرفة: أنَّه على الفور تمَّ مخاطبة اللجنة العامة للانتخابات، وتوفير بديل على وجه السرعة وهو المستشار صالح سليم.



وأكدت غرفة العمليات أنَّ سير العملية الانتخابية لم يتأثر في تلك اللجنة إطلاقًا، وكانت الأمور بها تسير بشكل جيد.

