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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:52 م

أول محضر ضد سيدة وجّهت الناخبين في الخانكة

أول محضر ضد سيدة
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2106944

حرّر رئيس اللجنة الانتخابية بقرية عرب العيايدة، مركز الخانكة، محضرًا داخل اللجنة لإحدى السيدات لقيامها بالتوجيه داخل اللجنة لصالح انتخاب المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما اعتبره القاضي مخالفة لقوانين وشروط العملية الانتخابية.

جاء ذلك جراء تجمهر العشرات من أسرة السيدة أمام اللجنة معترضين على تحرير المحضر، مطالبين بإخلاء سبيلها، الأمر الذي تسبب في حالة من الهرج والمرج باللجنة خشية تطوّر الأمور.

وتوجّه مجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة، وطلال ربيع، نائب رئيس المدينة، وقاما بالاتصال بغرفة عمليات القضاة المشرفين على لجان الخانكة، وتدخلا لدى القاضي لحل المشكلة، الذي أبدى تعاونا في حل المشكلة وجار إنهاء إجراءات إخلاء سبيل السيدة من اللجنة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المحضر.

وتبين أن السيدة دخلت اللجنة مع شقيقتها لتدلي بصوتها في الانتخابات، ثم قامت هي وشقيقتها بتوجيه المقترعين لانتخاب الرئيس السيسي، ما اعتبره القاضي مخالفة صريحة.

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