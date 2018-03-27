القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:43 م

أبرز رسائل أهالي الشهداء للشعب المصري (صور)

أبرز رسائل أهالي
شيماء دهب
dostor.org/2106935

ما بين ألم الفراق والتعايش مع الواقع بل ومحاولة التأقلم ودفع البلاد لمزيد من النجاحات لم يتخل أهالي الشهداء عن نداء بلادهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واتخذوا من مصيبتهم دافعا لهم للمشاركة وبقوة.


أبرز رسائل أهالي


واليكم رسائلهم من أمام اللجان
«نجلا الشهيد عماد الراكيبي»
في مشهد جميل يحمل براءة الطفولة نرى نجلى الشهيد عماد الراكيبي، الذي استشهد في محاولة تفجير كنيسة مارمرقس بالإسكندرية أمام اللجان، ليضعوا أصابعهم في الحبر، ويعبروا عن مشاركة ولو معنوية فقط بالانتخابات الرئاسية، ويوجهوا رسالة للمصريين أجمع أن والدهم توفى ليعيش كل مصري على أرض هذا الوطن.

أبرز رسائل أهالي


«والدة الشهيد شريف المعداوي»
أدلت والدة المقدم الشهيد شريف المعداوي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية- اليوم- بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية، مؤكدة أن المشاركة واجب قومي ورسالة للعالم توضح تماسك المصريين وإيمانهم بالحرية وفرحتهم بالانتخابات.

أبرز رسائل أهالي

«خالة الشهيد العقيد أحمد الكفراوى»
ابنة قرية "صفط زريق" التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية خالة شهيد العريش العقيد أحمد الكفراوي، أصرت للنزول إلى الانتخابات والتعبير عن رأيها في العرس الانتخابي، رغبة منها في استعادة حقه من جديد، مؤكدة أن هذا يتحقق من خلال المشاركة الفعالة.

ودعت كافة السيدات للنزول للانتخابات والمشاركة في رسم خريطة مصر ومساندة الرئيس.

«والد الشهيد محمود منير يونس»
وشارك والد الشهيد محمود منير يونس في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم 6 بمدرسة أبو سالم بقرية كفر العدوي التابعة لمركز فاقوس، ودعا الشعب المصري للخروح والمشاركة.

واستشهد محمود منير، خلال توجهه إلى اللجنة ابن الشهيد "منير" البالغ من العمر عامين ونصف وحمل الطفل العلم المصري.

أبرز رسائل أهالي


بنفذ وصية زوجي
«أنا قوية بزوجي الشهيد، وهو اليوم عريس يزف للسماء، ولن يؤثر الحادث على عزيمتي بل سأشارك بالتصويت في انتخابات الرئاسة، تنفيذا لوصية الشهيد التي أوصاني بها قبل وفاته بيومين» بهذه الكلمات نعت زوجة الشهيد على جلال "رزقة فؤاد" الذي استشهد في واقعة محاولة اغتيال فاشلة للواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، خلال تأديتها بصوتها الانتخابي.

أبرز رسائل أهالي


حق ابني راجع
«أعطيت صوتي في الاستحقاق الانتخابي من أجل استكمال المسيرة، والوقوف ضد الجماعات الإرهابية التي حرمتني من ابني» بهذه الكلمات تحدثت سناء بشارى والدة الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة عن ابنها خلال تصويتها في لجنة السادات الابتدائية المشتركة بمدينة قنا.

وأضافت أنها جاءت للتصويت لاسترداد حق ابنها، مضيفة أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة.

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