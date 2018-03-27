مسنّة أسوانية: «عندي 8 أولاد كلهم انتخبوا السيسي»

حرصت الناخبة أمينة أحمد محمد، 75 عامًا، مساء اليوم، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها بمحافظة أسوان، معلنة تأييدها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.



قالت الناخبة أمينة إن مشاركتها في الانتخابات من أجل مصر ورئيسها السيسي، موضحة أن الرئيس قام بالعديد من الإنجازات أثناء تولّيه سُدّة الحكم: "أنا عندى 8 أولاد وكلهم انتخبوا السيسي".



ويكثف رجال القوات المسلحة والشرطة تواجدهم أمام المقار الانتخابية للتأمين.



ويصل إجمالي لجان الاقتراع بأسوان إلى 249 لجنة، وحرص الناخبون على التواجد أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.



وتستمر الانتخابات التي يتنافس فيها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حتى غدا الأربعاء وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.