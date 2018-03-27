طفلة «برُتبة نقيب» تشارك والدتها التصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد عدد من الأطفال على اللجان الانتخابية، رفقة ذويهم، خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.



وارتدت "مادلين ريمون" الزي المموه، ونزلت صحبة والدتها وابنة خالتها "لوسيندا مينا" ذات العامين، إلى مدرسة حلوان الثانوية بنات، بفرحة غامرة، قائلين: "بنحب السيسي عشان هو طيب".



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الإثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.