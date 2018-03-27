مدير أمن القاهرة يُشدد على توفير الراحة للناخبين أثناء تفقده اللجان الانتخابية

واصل اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، تفقد الخدمات الأمنية على المقار الانتخابية بمناطق في القاهرة، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.



وشدد مدير الأمن على توفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في اللجان الانتخابية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.



وانطلقت، أمس، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.