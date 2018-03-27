بالصور.. صلاح عبد الله يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان صلاح عبد الله، بصوته في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمقر لجنته بمدرسة بانوراما الثانوية بمنطقة الجيزة.



وألتقط عبد الله، عددا من الصور مع الناخبين الحاضرين في لجنة الاقتراع، ورجال الشرطة الذين يأمنون اللجان الانتخابية.



وبدأ أمس الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدى 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

