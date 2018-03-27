شاهد.. محمد فؤاد يدلي بصوته في مدينة نصر

أدلى الفنان محمد فؤاد، بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ قليل، في لجنة رقم 2 بالجامعة العمالية والتي تقع بمدينة نصر.



ودخل فؤاد لجان الجامعة العمالية وسط زحام شديد من معجبيه، ملتقطا الصور التذكارية مع رؤساء اللجان.



وبدأ أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



