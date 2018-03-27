إجازة رسمية لطلاب طنطا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

قرر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، منح طلاب الجامعة إجازة رسمية، غدًا، لأداء الواجب الوطني والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس الجامعة، «حرصا على التسهيل على طلاب الجامعة للنزول والمشاركة الإيجابية فى العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الحالية، والتى تعد إسهامًا فى بناء الوطن».



وبدأ أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.