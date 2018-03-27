بالصور.. تنظيم لجان شعبية ببولاق لمساعدة الناخبين

نظم عدد من شباب بولاق أبو العلا، لجان شعبية لمساعدة الناخبين فى الوصول إلى لجانهم ومعرفة أرقامهم الإنتخابية.



وقال كريم محمد، أحد مسئولى اللجان ببولاق، إن هناك عدد كبير من المتطوعين الذين جاءوا إلى اللجان بأجهزة «اللاب توب» الخاصة بهم لمساعدة كل من يريد معرفة رقمه الانتخابى ومكان لجنته.



وأضاف أن هناك شباب تطوعوا بنقل الناخبين إلى لجانهم بعد الاستعلام عن أرقامهم ولجانهم الموجودة فى الأماكن البعيدة عن مكان الاستعلام.

وبدأ أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.