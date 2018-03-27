مديرية أمن القاهرة: انتظام التصويت ولا وجود للشكاوي والمخالفات

أكد مصدر امني بمديرية أمن القاهرة، استقرار الحالة الأمنية بمحيط جميع اللجان في العاصمة، والبالغة 44 لجنة عامة، و823 مركزا انتخابيا، و1410 لجان فرعية، باجمالى عدد ناخبين 7 ملايين و409 آلاف و843.



وأضاف أن غرفة عمليات الانتخابات بمديرية الأمن، لم ترصد أى شكاوى أو مخالفات منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحا.



وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.