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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)

غادة وأبناؤها الثلاثة..
رانيا حلمي-آية سالم
dostor.org/2106706

من مدينة السلام إلى الجمالية.. حضرت "غادة عبدالنبي" مصطحبة أطفالها الثلاثة "آية" 10 سنوات، "يوسف" 8 سنوات، "محمود" 4 سنوات ونصف السنة؛ للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وقالت "غادة" إنها حريصة كل الحرص على المشاركة بالانتخابات، واصطحبت أبناءها؛ كي تعزز انتماءهم لمصر، لافتة إلى أن التصويت حتمًا سيؤدي لتقدم البلد للأمام، والامتناع عنه يضرها.

وتابعت أن سبب اصطحابها لأبنائها باللجنة وإصرارها على أن يشاركوها في خطوات الإدلاء بصوتها- هو إرداتها في أن تزرع حب الوطن بداخلهم، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لرجال الجيش والشرطة في سيناء.

وأضافت: "جنودنا بيقدموا روحهم عشان خاطرنا، واحنا نكسِّل نيجي ننتخب؟!".

وشاركتها الحديث ابنتها الكبرى "آية"، حيث عللت سبب حضورها معها، برغبتها فى رفع شأن بلدها مصر، فيما أكد "يوسف" أنه سيصطحب أبناءه- عندما يكبر- للانتخابات.

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
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