عاهل الأردن: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

جدّد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني موقف بلاده، الداعم لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان وفدًا من رؤساء وممثلي الكنائس في المدينة المقدسة.



وأكد الملك عبدالله على موقف المملكة الثابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ويحترم العيش المشترك وإدارة الكنائس لممتلكاتها.



ولفت إلى أن التركيز على القدس كقضية للحوار بين الأديان أو حقوق الإنسان أو الأمن، يجب ألا يكون على حساب الاستحقاق العادل بأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.