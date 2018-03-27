إقبال متوسط على لجان باب الشعرية.. ووجبات للأمن والناخبين

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة باب الشعرية، إقبالا متوسطا من جانب الناخبين، في النصف الأخير من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حيث توافد عدد من الناخبين أصحاب فئات عمرية مختلفة على مدرستي أمير الجيوش الإعدادية بنات والثانوية بنات.



ووفر متطوعون أمام اللجنتين، مقاعد بامتداد الشارع الموازي للجنة، وساحات انتظار للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ تسهيلا عليهم مع تزايد الأعداد، كما وزعوا الوجبات الجاهزة على قوات الأمن في محيط اللجان.



وحرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية لهم بجوار قوات التأمين عقب الإدلاء بأصواتهم، والدعاء والهتاف لهم؛ دعما لجهودهم ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.