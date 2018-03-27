فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة

بخطوات مُتَأنيَّة، وصل "الحاج عبد العال" ذات الـ68 عامًا، إلى لجنته في مدينة السادس من أكتوبر؛ بعد بحثه لأكثر من ساعة ونصف عنها، متحديا حالته الصحية المتدهورة، وعدم قدرته على السير، وإصابته بجلطة منذ أيام قليلة.



وقال- بعد وصوله-: "إنه بكى من شدة الألم، لكن ذلك لن يمنعه من الوصول إلى لجنته الانتخابية" لافتا إلى انه ظل يمشي لساعات طويلة حتى عثر عليها؛ من أجل تحقيق هدفه- الذي يتهاون شباب كثيرون بشأنه".



وأشارت زوجته، إلى انهم توجهوا الى 4 لجان في مناطق مختلفة، لكن المسئولين عنها أخبروهما بأن لجنتيهما في مكان آخر، متابعة: "استطعنا الوصول إلى لجنتنا؛ بعدما ساعدنا أحد الضباط، لأننا لا نعرف كل المدارس في هذه المنطقة".



وأكملت حديثها: "رغم كبر سني؛ إلا أني مستعده أَلِفّ مع زوجي مصر؛ حتى أحقق حلمه"، مؤكدة أنه من حثها للخروج والانتخاب بقوله، "يلا عشان مصر".



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.