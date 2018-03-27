قيادات ونواب «مستقبل وطن» يصوتون بالانتخابات الرئاسية.. صور

واصل أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني.



وجاء في مقدمة المصوتين، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحى أمين اللجان المتخصصة بالحزب وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب نضال السعيد، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب محمود حسين، والنائب سامح فتحي حبيب، والنائب جمال كوش، والنائب يوسف الشاذلي، والنائبة داليا يوسف، والنائبة سعاد المصري، والنائبة سحر صدقي، والنائب حسين فايز، والنائب أحمد شمردن، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، والعامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، والنائب جمال أدم، والمهندس أحمد صبري أمين التنظيم بالحزب علي مستوي الجمهورية، وأحمد الشاعر المتحدث الرسمي باسم الحزب، وسيد نور أمين الشئون البرلمانية، وإبرام عبدالمسيح أمين عام المواطنة، وآخرين من نواب الحزب والقيادات.



يذكر، أن حزب مستقبل وطن، أعدَّ غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات، بقيادة محمد عمار أمين عام العمل الجماهيري، ويتلقى- من خلال المندوبين المتواجدين في اللجان- أي مشاكل، بالإضافة للعمل على حل مشاكل الناخبين..

وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.