رئيس مباحث الأزبكية يتفقد لجان الانتخابات

تفقد المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم الأزبكية، عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على عدم وجود مشاكل أو عقبات أمام الناخبين.

واستمع رئيس المباحث، لعدد من الناخبين الذين أبدوا رضائهم عن تنظيم عملية الإدلاء بأصواتهم.



وتستمر عملية التصويت في الانتخابات لليوم الثاني على التوالي، منذ الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.