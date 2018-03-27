بالصور.. رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى الانتخابات

أدلى المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.



وبدأ أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



