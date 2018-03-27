عجوز من حلوان: «جيت أنتخب وأنا تعبانة عشان بحب السيسي».. صور

بخطوات بطيئة، واتِّكَاء على عكاز خشبى؛ توجهت الحاجة "أم جاد"؛ إلى لجنتها بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات في حلوان؛ لتدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية.



وقالت لـ"الدستور": "لم يمنعنى أى شئ عن المشاركة بالانتخابات ولا حتى التعب، أنا جاية مخصوص وأنا تعبانة؛ عشان بحب السيسى، وبقول له ربنا يقويك ويبارك لنا فيك".



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.