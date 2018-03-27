ناسا تؤخر إطلاق أقوى تليسكوب فضائي حتى 2020

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اليوم، تأجيل إطلاق الجيل الجديد من التليسكوب الفضائي حتى عام 2020.



وقال المسؤولون بالوكالة: إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لتجميع واختبار تليسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي يعتبر خليفة لتليسكوب هابل الفضائي في الفضاء، حسب وكالة «أسوشتيد برس» الأمريكية.



وقالت الوكالة: إنه كان من المفترض إطلاق التليسكوب هذا العام، لكن في الخريف الماضي، أعلنت ناسا تأجيل عملية الإطلاق حتى عام 2019، ثم أعلنت اليوم مجددا عن تأخير آخر لعام إضافي.



وأوضحت ناسا أنها ستقدم تقديرات جديدة للتكاليف التي ستزيد بفضل التحسينات التي سيتم إدخالها، وأكد مسئولون بالوكالة أن التكلفة قد تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للبرنامج، وتبلغ قيمته 8 مليارات دولار وحدده الكونجرس، وقد استخدمت وكالة ناسا بالفعل 7 مليارات دولار في التليسكوب.



وستعمل ناسا وشريكتها وكالة الفضاء الأوروبية، معًا لتحديد موعد إطلاق جديد.