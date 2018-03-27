رئيس لجنة بالساحل: نسبة التصويت تجاوزت 20%

قال المستشار أحمد رضا، رئيس لجنة مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بالساحل، إن نسبة التصويت تجاوزت ٢٠% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجنة.



وأضاف رضا في تصريحات صحفية، أن التصويت اليوم يتميز بالاستمرارية، ولا توجد ظاهرة الحضور الجماعي لمقر التصويت كما حدث أمس.



وتستمر عملية التصويت في الانتخابات لليوم الثاني على التوالي، منذ الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.