منظمة حقوقية: 18.2% نسبة المشاركة في الانتخابات بالبحر الأحمر

قال الدكتور رضا النجار، منسق ائتلاف الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر، إن غرفة عمليات الائتلاف تعمل على إزالة المعوقات أمام الناخبين.



وأضاف النجار، أن إجمالى من أدلوا بأصواتهم حتى الآن في الانتخابات بالبحر الأحمر بلغ 61419 بنسبة مشاركة 18.2%.



وأوضح أن الائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ومؤسسة بكرة لينا، وحملة مواطن، وحملة يلا سيسي، وحملة سيدات مصر، وحزب المصريين الأحرار، وعدد من كبار القبائل.



وتستمر عملية التصويت في الانتخابات لليوم الثاني على التوالي، منذ الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.