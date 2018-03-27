61 ألفًا و419 مواطنًا أدلوا بأصواتهم في البحر الأحمر

أعلن الدكتور رضا النجار، منسق إئتلاف الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر، أن غرفة عمليات الائتلاف تعمل على قدم وساق لإزالة أي معوقات أمام الناخبين بكافة مدن المحافظة.



وأضاف «النجار» أن إجمالى من أدلوا بأصواتهم قبل عدة ساعات من غلق الصناديق فى اليوم الثانى، بكافة مدن البحر الأحمر 61419 بنسبة تصويت 18.2%.



وأوضح أن الائتلاف يضم الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ومؤسسة بكرة لينا، وحملة مواطن، وحملة يلا سيسي، حملة سيدات مصر، وحزب المصريين الأحرار، وعددا من كبار القبائل.



يشار إلى أن إجمالى من لهم حق التصويت داخل المحافظة 336954 ناخبًا، موزعة كالآتى 279222 ناخبا من أهالى المحافظة، وتبلغ أصوات الوافدين ممن سجلوا أسماءهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبا، وتبلغ عدد اللجان الانتخابية الفرعية بمدن البحر الأحمر.