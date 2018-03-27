ولي العهد السعودي يعلن موعد طرح أسهم «أرامكو» في البورصات

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موعد طرح شركة «أرامكو» عملاق النفط في المملكة، مؤكدًا أن الأمر قد يتم في نهاية العام الجاري 2018 أو أوائل العام المقبل 2019.



من جانبه، قال وزير المالية السعودي خلال مؤتمر «سعودي- أمريكي» مشترك بالولايات المتحدة، إنه لم تحدد المملكة بعد في أي بورصة عالمية سيتم إدراج أرامكو السعودية.



وأضاف: «الأكيد أنه سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية تداول بجانب إدراجها العالمي».



ويجري ولي العهد السعودي زيارة تستغرق 14 يوما إلى الولايات المتحدة، على رأس وفد حكومي كبير إلى جانب رجال الأعمال.



وتخطط السعودية لطرح أسهم من شركة النفط الحكومية أرامكو في البورصات المحلية والدولية، من أجل تعزيز الاستثمار واستغلال الثروة النفطية للملكة.