القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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سياسي
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:53 م

إقبال متوسط في مدرسة العقاد الابتدائية بالمطرية

إقبال متوسط في مدرسة
إقبال متوسط في مدرسة العقاد الابتدائية بالمطرية
مها البديني
dostor.org/2106643

شهدت لجان مدرسة «العقاد» في منطقة المطرية إقبالا متوسطا في انتخابات الرئاسة اليوم.

وتعاون ضباط الجيش والشرطة لتقديم كافة التسهيلات للإعلاميين من قبل بعض اللجان في منطقة المطرية.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

وأدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة صباح أمس، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

إقبال متوسط في مدرسة العقاد الابتدائية بالمطرية
إقبال متوسط في مدرسة العقاد الابتدائية بالمطرية
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