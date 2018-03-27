إقبال كثيف للسيدات بلجنة وزير التموين الأسبق بالبحيرة (صور)

شهدت لجنة 65 بمدرسة الدكتور أحمد جويلي الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مساء الثلاثاء، إقبالًا مكثفًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.



وقال المستشار محمد أمين أبوعرام، رئيس اللجنة الفرعية رقم 65، إن الإقبال في تزايد وهو ما يعكس الحس الوطني لدي الناخبين ورغبتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا تسهيل كافة السبل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، انتظام سير العملية الانتخابية فى يومها الثانى، واكتمال فتح جميع اللجان بمدن ومراكز المحافظة أمام الناخبين، مشددة على مرور رؤساء الوحدات المحلية والقروية ونواب رؤساء المدن بالمرور الدورى على مقار اللجان الانتخابية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لتذليل أى عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية أولًا بأول، كما تهيب بجميع المواطنين بنطاق محافظة البحيرة بالتوجه للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى بناء واستكمال مسيرة التنمية.