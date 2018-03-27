وصول طائرة وزير الدفاع إلى استاد طنطا (صور)

وصل، مساء الثلاثاء، وزير الدفاع الفريق صدقى صبحي إلى استاد طنطا؛ لتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طنطا والوقوف على سير العملية الانتخابية وحالة تأمين اللجان من قبل قوات الجيش والشرطة.



كان في استقبال وزير الدفاع، خلال الزيارة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى شحاتة مساعد رئيس الأركان، واللواء محمد حجازى قائم الفرقة الثامنة، وقيادات القوات المسلحة.



ومن المقرر أن يتفقد وزير الدفاع لجان على مبارك، والإمام الشافعي ومحمد فريد؛ للوقوف على سير الانتخابات بها، وذلك برفقة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.