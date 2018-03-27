الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع هدوء المخاوف التجارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتوسع مكاسب الجلسة السابقة على خلفية انحسار مخاوف التجارة العالمية.



وبعد أن شهدت أسواق الأسهم خسائر حادة في آخر جلستين بالأسبوع الماضي، هي الأسوأ منذ عامين، ربح «داو جونز» ما يزيد قليلًا على 650 نقطة بنهاية تداولات أمس.



ويأتي هذا التعافي في «وول ستريت» مع تخفيف وطأة المخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعريفات على واردات الصين.



وأفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة تطالب بكين، بتقديم تنازلات تجارية من أجل حل الأزمة، في إشارة إلى تواصل جهود الحوار بين الطرفين.