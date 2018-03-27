القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
اقتصاد
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:07 م

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع هدوء المخاوف التجارية

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الدستور
dostor.org/2106429

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتوسع مكاسب الجلسة السابقة على خلفية انحسار مخاوف التجارة العالمية.

وبعد أن شهدت أسواق الأسهم خسائر حادة في آخر جلستين بالأسبوع الماضي، هي الأسوأ منذ عامين، ربح «داو جونز» ما يزيد قليلًا على 650 نقطة بنهاية تداولات أمس.

ويأتي هذا التعافي في «وول ستريت» مع تخفيف وطأة المخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعريفات على واردات الصين.

وأفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة تطالب بكين، بتقديم تنازلات تجارية من أجل حل الأزمة، في إشارة إلى تواصل جهود الحوار بين الطرفين.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ اسبوع

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ أقل من شهرين

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»

فيديو.. شاهد رسالة أم المجند شهيد الكتيبة 101 بالعريش

شاهد.. لجان المعادى تغلق أبوابها للراحة بالمخالفة لقرار الهيئة الوطنية

كواليس قرار واشنطن والاتحاد الأوروبى بطرد الدبلوماسيين الروس

الأكثر قراءة

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

خاص.. الإطاحة بعمرو رزق من شبكة قنوات ON E

عاجل.. «مراقب» يكشف نسبة المشاركة بعملية الاقتراع

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

ألبومات الصور

شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»

سير العملية الانتخابية داخل لجان مدارس الموسكي

«وكيل تعليم بورسعيد» يحث العاملين على المشاركة الإيجابية

فرقة نوبية تحفز المواطنين على النزول للتصويت بالدخيلة

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

خاص.. الإطاحة بعمرو رزق من شبكة قنوات ON E

عاجل.. «مراقب» يكشف نسبة المشاركة بعملية الاقتراع

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

كشكول

عمرو موسى يشيد بالمستوى التعليمي لجامعة هليوبوليس

طلاب التربية الخاصة بالمنوفية يحققون المراكز الأولى بأولمبياد الإمارات

منصور حسن: صرف مكافأة للتميز العلمي والنشر الدولي للأبحاث

رئيس جامعة بني سويف: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الانتخابية

وكيل تعليم "الوادي الجديد" يدعو المواطنيين للمشاركة بالانتخابات

الأمصار

شركة المرافق الفرنسية تستثمر 8 مليارات يورو في تخزين الكهرباء

البحرين.. تأجيل النظر في طعون المدانين بقضية اغتيال القائد العام

وزير المالية: الحكومة المغربية لا تخطط لبيع حصتها في اتصالات المغرب

الملك سلمان يؤكد تصدي الممكلة بكل حزم لأى محاولات عدائية تستهدف أمنها

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس النواب

ads
منوعات

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

بالفيديو.. الرقص يتصدر المشهد الانتخابى أمام لجان المعادى

«تشارلز».. حكاية أول روبوت عاطفى

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك