القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
محافظات
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:06 م

«حرحور»: تصويت أهالى سيناء رسالة لدعم الدولة وتحقيق الأمن

اللواء عبد الفتاح
اللواء عبد الفتاح حرحور
أ ش أ
dostor.org/2106428

وصف محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إقبال أهالي سيناء على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بأنه يؤكد دعم الدولة والمطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك رغم الظروف الحالية والعملية الشاملة، والجاري تنفيذها بتعاون جميع أجهزة الدولة، وجهود رجال الجيش والشرطة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، خلال تفقده اللجان الانتخابية، في يومها الثاني، برفقة مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية، أن مواطني سيناء على درجة وعي وإحساس بالمسئولية، حيث يشاركون في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، موجهين رسالة إلى العالم تؤكد الحرص على أمن واستقرار الوطن.

من جانبه، أكد مدير أمن شمال سيناء، أن المواطن السيناوي، هو "الظهير الآمن " لقوات الأمن، وأنه على قدر المسئولية، ويدعم جهود الدولة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن التنمية قادمة، مشيدًا بإقبال المواطنين على لجان الانتخابات لما فيه "رسالة اطمئنان " وتأكيد على الحرص على الأمن والاستقرار.

موضوعات متعلقة

ناخبون بالكويت: إقبالنا الكثيف صفعة على وجه المنظمات المشبوهة

بالصور.. إقبال شديد على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء

«الجيل الديمقراطي»: المصريون أقبلواعلى الانتخابات لدحر الإرهاب

جابر الطويقى يطالب المصريين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ حوالي 18 ساعة

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ حوالي 23 ساعة

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

منذ يوم

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة

منذ 5 أيام

بالصور.. مؤتمر جماهيرى لعائلات «السيسي» بالغربية لدعم الرئيس في الانتخابات

منذ شهر

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

شاهد.. لجان المعادى تغلق أبوابها للراحة بالمخالفة لقرار الهيئة الوطنية

كواليس قرار واشنطن والاتحاد الأوروبى بطرد الدبلوماسيين الروس

تعرف على قرار الهيئة الوطنية بشأن غرامة المقاطعين للانتخابات

رئيس الوزراء يُقرر تشكيل لجنة لتطوير منفذ السلوم

الأكثر قراءة

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

خاص.. الإطاحة بعمرو رزق من شبكة قنوات ON E

عاجل.. «مراقب» يكشف نسبة المشاركة بعملية الاقتراع

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

ألبومات الصور

شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»

سير العملية الانتخابية داخل لجان مدارس الموسكي

«وكيل تعليم بورسعيد» يحث العاملين على المشاركة الإيجابية

فرقة نوبية تحفز المواطنين على النزول للتصويت بالدخيلة

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

خاص.. الإطاحة بعمرو رزق من شبكة قنوات ON E

عاجل.. «مراقب» يكشف نسبة المشاركة بعملية الاقتراع

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

كشكول

عمرو موسى يشيد بالمستوى التعليمي لجامعة هليوبوليس

طلاب التربية الخاصة بالمنوفية يحققون المراكز الأولى بأولمبياد الإمارات

منصور حسن: صرف مكافأة للتميز العلمي والنشر الدولي للأبحاث

رئيس جامعة بني سويف: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الانتخابية

وكيل تعليم "الوادي الجديد" يدعو المواطنيين للمشاركة بالانتخابات

الأمصار

شركة المرافق الفرنسية تستثمر 8 مليارات يورو في تخزين الكهرباء

البحرين.. تأجيل النظر في طعون المدانين بقضية اغتيال القائد العام

وزير المالية: الحكومة المغربية لا تخطط لبيع حصتها في اتصالات المغرب

الملك سلمان يؤكد تصدي الممكلة بكل حزم لأى محاولات عدائية تستهدف أمنها

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس النواب

ads
منوعات

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

بالفيديو.. الرقص يتصدر المشهد الانتخابى أمام لجان المعادى

«تشارلز».. حكاية أول روبوت عاطفى

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك