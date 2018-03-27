«حرحور»: تصويت أهالى سيناء رسالة لدعم الدولة وتحقيق الأمن

وصف محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إقبال أهالي سيناء على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بأنه يؤكد دعم الدولة والمطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك رغم الظروف الحالية والعملية الشاملة، والجاري تنفيذها بتعاون جميع أجهزة الدولة، وجهود رجال الجيش والشرطة.



وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، خلال تفقده اللجان الانتخابية، في يومها الثاني، برفقة مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية، أن مواطني سيناء على درجة وعي وإحساس بالمسئولية، حيث يشاركون في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، موجهين رسالة إلى العالم تؤكد الحرص على أمن واستقرار الوطن.



من جانبه، أكد مدير أمن شمال سيناء، أن المواطن السيناوي، هو "الظهير الآمن " لقوات الأمن، وأنه على قدر المسئولية، ويدعم جهود الدولة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكد أن التنمية قادمة، مشيدًا بإقبال المواطنين على لجان الانتخابات لما فيه "رسالة اطمئنان " وتأكيد على الحرص على الأمن والاستقرار.

