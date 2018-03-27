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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:05 م

الخارجية الهندية تعلن موعد نقل رفات مواطنيها من العراق

وزيرة الخارجية الهندية
وزيرة الخارجية الهندية
منار أحمد
dostor.org/2106427

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنقل رفات الـ39 هنديًا الذين قُتلوا ب‍العراق، الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة «دي.إن.آ» الهندية، عن وزيرة الشئون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أن عائلات الـ39 هنديًا الذين قتلوا في العراق اجتمعوا في وقت سابق، وتم إبلاغهم بأن رفات أبنائهم ستنقل إلى الهند بحلول الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال دافيندر سينج، الشقيق الأصغر لجوبندر سينج، أحد المقتولين في العراق: «تم طمأنتنا بكل أنواع المساعدة، بما في ذلك إمكانية الحصول على وظيفة حكومية لأقارب المقتولين».

وكانت «سواراج» قد أخبرت البرلمان، الأسبوع الماضي، بأن جميع الهنود الذين اختطفهم تنظيم «داعش» في العراق عام 2014، قد قتلوا وأن جثثهم انتشلت.

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