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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:00 م

باسل الخياط يغيب عن «الرحلة 710»

الفنان السوري باسل
الفنان السوري باسل الخياط
منة سالم
dostor.org/2106417

يتغيب الفنان السوري باسل الخياط عن المشاركة في المشاهد التى يتم تصويرها بمسلسل «الرحلة 710»؛ بسبب سفره إلى لبنان مساء الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يلحق به باقي أبطال العمل لاستكمال التصوير هناك في أبريل المقبل.

ويواصل أبطال مسلسل «الرحلة 710» تصوير مشاهدهم بالمسلسل اليوم في إحدى الفيلل بطريق الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من منطقة السليمانية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يناقش العديد من العلاقات الإنسانية من خلال أحداث تعتمد على التشويق.

«الرحلة 710» بطولة باسل الخياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، مي سليم، محمد مهران، وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام على.

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