مسئول كردستاني يُحذّر من تصاعد الغضب الشعبي

حذّر شوان رابر، القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، اليوم الثلاثاء، من تصاعد الغضب الشعبي وفقدان حكومة الإقليم سمعتها في حال استمرار الاحتجاجات المطالبة بصرف رواتبهم بالكامل، منذ الأحد الماضي، داعيًا حكومة الإقليم إلى الاستجابة لمطالب المواطنين.



ووفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، قال رابر: «إن الاحتجاجات في الإقليم تتسع رقعتها من قِبل المعلمين ومنتسبي الصحة والموظفين ضد حكومة إقليم كردستان بسبب الفساد وعدم دفع رواتب الموظفين كاملة على خلفية الأزمة الاقتصادية المفتعلة من قِبل الحكومة رغم وجود موارد مالية كافية لديها».



وأضاف رابر أن القوات الأمنية واجهت المتظاهرين بالعنف والاستخفاف بهم، ما أثار غضب المتظاهرين والمواطنين، موضحًا أنه تم اعتقال العديد من الناشطين والمتظاهرين والإعلاميين وإصابة آخرين من قبل الأجهزة الأمنية.



واتسعت رقعة مظاهرات واحتجاجات المعلمين والموظفين، منذ الأحد الماضي، لتشمل عموم محافظات إقليم كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، وسط تهديدات بالاستمرار في الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم.

