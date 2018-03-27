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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:58 م

رئيس الأركان: المصريون قادرون على تخطى الصعاب

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
أ ش أ
dostor.org/2106414

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، اليوم الثلاثاء، لجنة مدرسة رشدي الصناعية الانتخابية، شرق المدينة، حيث استقبل بهتاف "تحيا مصر"، و"الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة".

وحضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي عادل العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية فى يومها الثاني.

وأكد رئيس الأركان، في سياق تصريح أدلى به، على وعي المصريين وقدرتهم على تخطي الصعاب، مشددا على أهمية المشاركة من أجل الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن إقبال الناخبين على العملية الانتخابية في محافظة الإسكندرية ليس جديدا عليهم، مؤكدا أن الإسكندرية "سباقة" في المشاركة الانتخابية.

وأوضح أن الحادث "الخسيس" الذي استهدف موكب مدير أمن المحافظة لم يؤثر على نزول المواطنين للانتخابات، بل زاد من حماسهم، مما يؤكد أن المصريين واعون وأقوياء، ويدركون أهمية نزولهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية لتحقيق التنمية.

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