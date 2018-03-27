«التضامن»: نقل 32 ألف مواطن من سكان المناطق الخطرة خلال أشهر

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تجهيز الوحدات السكنية بكل الاحتياجات الأساسية والأجهزة الكهربائية بمشروعات "أهالينا والمحروسة 1، والمحروسة 2"، موضحة أنه تمت دراسة نقل أكثر من 32 ألف مواطن من سكان المناطق الخطرة خلال الأشهر المقبلة، إلى منازل حديثة آمنة على أحدث طرز معماري مدعومة بكل المرافق.



وأضافت "والي" - في تصريحات لها - أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس فسيتم تقديم الدعم الكامل للأسر التي سيتم نقلها من المناطق الخطرة في القاهرة وباقي المحافظات، على أن يكون التجهيز بمواد عالية الجودة وعلى درجة عالية من الذوق والقدرة على التحمل، كذلك التأكيد على وجود الخدمات المناسبة في هذه المناطق من حيث المرافق وأماكن ممارسة الأنشطة المختلفة والمؤسسات التعليمية، حتى ينتظم الأبناء في الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل.



وأكدت أنه سيتم توفير فرص عمل لأفراد الأسر المنتقلة للعيش فى الوحدات الجديدة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والمصانع القريبة بالمنطقة واستغلال قوة العمل لدى أفراد الأسر المنتقلة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كذلك الاتفاق على أن تشمل خطة التأهيل الاجتماعي التوعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الصحية.



حضر الاجتماع ممثلون عن المنطقة المركزية العسكرية، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة القاهرة، وصندوق تطوير العشوائيات، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

