«الصحة»: وفاة ناخبة وإصابة ١٦٠ آخرين منذ بداية الانتخابات

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات وزارة الصحة تلقت حالة وفاة واحدة ناخبة وإصابة ١٦٠ آخرين نتيجة لحالات مرضية باللجان، ومحيطها منذ بداية الانتخابات الرئاسية.



وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية، أن وزير الصحة والسكان ‏وجه بتوفير أكياس الدم والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة تواجد الأطباء في جميع المستشفيات.



كما وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة للتأمين الطبي طيلة أيام الانتخابات الرئاسية.



وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قد أجرى عدة اتصالات بوكلاء الوزارة وبعض مديري المستشفيات بالمحافظات، من داخل غرفة الأزمات للتأكد من توافر أكياس الدم، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مراجعة أعداد سيارات الإسعاف الموجودة، تنفيذًا للخطة التأمينية الطبية.



وأكد على جاهزية مستشفيات الإحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية والتي يبلغ عددها ٧١ مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئة، وإخلاء ٣٠% من أسرة الرعاية المركزة و٣٠% من الأسرة الداخلية.

