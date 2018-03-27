«التجارة» تُنشئ شعبتين لحراسة المنشآت وحماية البيئة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرار بإنشاء الشعبة النوعية لأصحاب شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والشعبة النوعية لأصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة واعتماد لائحة نظامها الأساسي.



نصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تنشئ بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة شعبتين نوعيتين وهما "الشعبة النوعية لأصحاب شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وشعبة نوعية لأصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة".



أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن يلغي القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1995 بتعديل مسمس شعبة الشركات العاملة في مجال النظافة وحماية البيئة إلى شعبة المنشآت العامل في مجال الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.



ونصت المادة الثالثة، "على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ماليا وإداريًا.