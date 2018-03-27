غدًا.. انطلاق فعاليات معرض «سيتى سكيب مصر»

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تمام الثانية من ظهر غد الأربعاء، النسخة السابعة من فعاليات معرض سيتي سكيب مصر، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقارى.



يفتح المعرض أبوابه بداية من غد 28 مارس ويستمر حتى 31 مارس في مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



وتسلط النسخة السابعة من فعاليات المعرض الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خصوصا مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية التى تعد عاملا محفزا للمطوريين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.



ويعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.



وتكشف النسخة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر مئات فرص الاستثمار العقاري للمشترين المحتملين عبر جميع نقاط السعر، ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين في مصر أحدث مشاريعهم، إذ تركز معظم المشاريع المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية.