«الناتو» يطرد 7 أعضاء من البعثة الروسية ويلغى اعتماد 3 آخرين

قرر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، طرد 7 أعضاء من البعثة الروسية، وإلغاء اعتماد 3 آخرين، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل لها.



وكان السكرتير العام للحلف، ينس ستولتنبرج، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن إجراءات جوابية من الحلف، على خلفية الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري على الأراضي البريطانية.



وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الإثنين، أن 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وذلك على خلفية هذا الحادث في سالزبوري، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك عمليات طرد أخرى في الأيام المقبلة.