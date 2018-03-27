تزايد إقبال الناخبين على لجان الدرب الأحمر

شهدت عدد من اللجان الانتخابية في الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة إقبالًا متزايدًا في جميع المدارس، وأرجع المشاركون أن العدد تزايد من الشباب والنساء وكبار السن بسب صرف المصالح الحكومية الموظفين مبكرًا منذ الساعة الواحدة، للمشاركة في التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إقبالًا كثيفًا بلجنة مدرسة سمير الزلباني، ومدرسة محمود سامي البارودي، والشهيد الدالي.



كما حرص شباب المنطقة والتابعون لعدد من الحملات علي مساعدة الناخبين لمعرفة اللجان من خلال الرقم القومي عن طريق موقع الهيئة العليا للانتخابات.

