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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:50 م

تزايد إقبال الناخبين على لجان الدرب الأحمر

إقبال الناخبين
إقبال الناخبين
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2106392

شهدت عدد من اللجان الانتخابية في الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة إقبالًا متزايدًا في جميع المدارس، وأرجع المشاركون أن العدد تزايد من الشباب والنساء وكبار السن بسب صرف المصالح الحكومية الموظفين مبكرًا منذ الساعة الواحدة، للمشاركة في التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إقبالًا كثيفًا بلجنة مدرسة سمير الزلباني، ومدرسة محمود سامي البارودي، والشهيد الدالي.

كما حرص شباب المنطقة والتابعون لعدد من الحملات علي مساعدة الناخبين لمعرفة اللجان من خلال الرقم القومي عن طريق موقع الهيئة العليا للانتخابات.

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