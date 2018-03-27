القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:50 م

بالفيديو.. وصلة رقص جماعى لناخبى كرداسة أمام اللجان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
جمال عاشور
dostor.org/2106391

دخل ناخبو لجنة مدرسة الوحدة بكرداسة في وصلة رقص جماعي، على أنغام "تسلم الأيادي"، أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في يومها الثاني.

وحرص أهالي مركز كرادسة على النزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية، تأكيدًا منهم على محاربة الإرهاب وتغيير الصورة السلبية، التي تم تصديرها عن المركز بأنه وكر الجماعات الإرهابية.

وتوافد على اللجان التي يبلغ عددها 47 لجنة فرعية بكرداسة، المئات من الشباب، والكبار في اليوم الثاني للانتخابات، وتصدرت السيدات المشهد، مصطحبات معهن الأطفال من ذوى الأعمار المختلفة.

وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

بالفيديو.. وصلة رقص جماعى لناخبى كرداسة أمام اللجان
بالفيديو.. وصلة رقص جماعى لناخبى كرداسة أمام اللجان
بالفيديو.. وصلة رقص جماعى لناخبى كرداسة أمام اللجان
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