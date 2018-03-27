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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:49 م

الاتحاد الأوروبى وموريتانيا يبحثان التعاون الاقتصادى والتجارى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
dostor.org/2106390

عبرت موريتانيا والاتحاد الأوروبي عن إرادتهما للدفع بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها اليوم في نواكشوط وزيرة التجارة والصناة الموريتانية النهى بنت مكناس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا السفير جايكومو دورازو.

حضر المباحثات كل من كيسى جلل مدير الدراسات والبرمجة في وزارة التجارة ومحمد ولد هيت مدير ترقية التجارة الخارجية.

وتقيم موريتانيا والاتحاد الأوروبي تعاونا وثيقا يشمل من بين أمور أخرى اتفاقا يسمح لبواخر أوروبية بالصيد في الشواطئ الموريتانية، وتعاونا أمنيا تساعد بموجبه موريتانيا الأوروبيين في الحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري الإسبانية، كما تنشط التجارة من خلال خطوط بحرية أوروبية إلى الموانئ الموريتانية ورحلات تقوم بها الموريتانية للطيران وشركات طيران فرنسية وإسبانية إلى مطارات موريتانية.

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