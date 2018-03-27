«الوطنية للصحافة» تشيد بإقبال الزملاء على التصويت بالانتخابات

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة، بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات بمنح العاملين إجازات بالتناوب للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.



وأكدت الهيئة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، في بيان اليوم، حرصها على التنسيق مع المؤسسات الصحفية، وتقديمها كل التسهيلات للتيسير على العاملين فيها، بما فى ذلك توفير وسائل النقل الجماعي للراغبين في التصويت.



وناشدت من لم تسمح ظروفهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية أمس الحرص على المشاركة في الانتخابات اليوم وغدًا.

